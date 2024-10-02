ЦАХАЛ заявил о первом погибшем в Ливане военном

На территории южного Ливана в ходе наземной операции погиб военнослужащий израильской армии Эйтан Ицхак Остер.

Его гибель официально подтвердили представители ЦАХАЛ.

Отмечается, что Остеру было 22 года. Он был командиром группы коммандос в подразделении «Эгоз».

«После смерти ему было присвоено звание капитана», — отмечается в документе ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что ракетная атака Ирана могла нарушить планы израильского командования по вторжению в Ливан.