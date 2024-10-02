Латвия усилила систему ПВО на границе с Россией

Латвия направила дополнительные подразделения противовоздушной обороны (ПВО) в граничащий с Россией регион Латгалия. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на министра обороны республики Андриса Спрудса. ТАСС

«В Латгале размещены мобильные боевые группы военно-воздушных сил, оснащенные ракетами ПВО», — отметил Спрудс. Он добавил, что на границе также находятся специальные радары, способные идентифицировать беспилотные летательные аппараты. По его словам, работу систем ПВО также обеспечивают профессиональные военные и силы гражданской обороны. Ura.Ru

В сентябре оборонное ведомство Латвии сообщило о падении российского беспилотника на территорию страны. Газета.Ru