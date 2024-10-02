По Израилю запустили более 40 снарядов за час

Израиль за час зафиксировал более 40 запусков снарядов со стороны Ливана по северу страны. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии (ЦАХАЛ).

После воздушной тревоги, прозвучавшей в 13:01-13:03 по местному времени в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 40 снарядов, запущенных со стороны Ливана. Часть из них была перехвачена, но несколько упали в этом районе. О жертвах и пострадавших не сообщается.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты «Хезболлы» на территории Ливана, в том числе «объекты помощи сухопутным войскам» - склады оружия и другую военную инфраструктуру. Истребители ВВС Израиля также наносят удары по наблюдательным пунктам и «военным зданиям» в нескольких районах южного Ливана, заявили представители ЦАХАЛ.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю - выпущены были около 180 баллистических ракет. КСИР назвал это ответом на убийства Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. В Иране утверждали, что поражены были только израильские военные объекты.

В Израиле заявили, что большинство ракет были перехвачены и произошли лишь единичные попадания. Израиль пообещал дать «заметный и болезненный» ответ на удар Ирана.