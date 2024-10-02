ВСУ потеряли полсотни бойцов, пытаясь прорваться через границу РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 50 человек в результате неудачной попытки прорваться через границу России в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ТАСС

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными», — рассказали в оборонном ведомстве в ходе брифинга. Ura.Ru

Отмечается, что четыре солдата ВСУ сдались в плен. Lenta.ru