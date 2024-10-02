Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях за сутки составили до 2120 человек. Это следует из новой сводки Минобороны РФ, которую опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В частности, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение противнику на липцовском и волчанском направлениях — украинская армия потеряла до 75 военнослужащих. Подразделения западной группировки нанесли удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Кругляковка и Богуславка Харьковской области. Потери ВСУ там составили до 385 военнослужащих.

Подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Верхнекаменское в ДНР. ВСУ потеряли до 855 военнослужащих. Военные центральной группировки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Щербиновка, Светлое, Александрополь и Курахово Донецкой Народной Республики, а также отразили три контратаки. Потери противника — до 630 военнослужащих.

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе в районе села Доброволье в ДНР, а также отразили две контратаки. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих. Подразделения «Днепра» атаковали формирования украинской армии в районе Малой Токмачки — противник потерял до 65 военнослужащих.