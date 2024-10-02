Стало известно о тяжелом положении ВСУ в Угледаре

Практически завершена зачистка группировки Вооруженных сил Украины в Угледаре. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Киев понес огромные потери», - пояснил он.

По словам силовика, потери Украины настолько большие из-за отказа вывести военнослужащих из города, пока это было возможно.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету Владимир Рогов заявил, что к 1 октября под контроль России перешли южная, западная и восточная части Угледара.

А британская газета The Telegraph со ссылкой на украинских военных сообщила, что пути отхода из города были перерезаны, при этом продовольствие, боеприпасы и топливо у ВСУ были на исходе. Военнослужащие также заявили, что украинским бронетранспортерам слишком опасно выезжать на позиции из-за российской артиллерии и беспилотников.