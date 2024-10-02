Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически сдали Красноармейск из-за уничтожения железных дорог и моста. Об этом рассказали бойцы ВСУ газете The Washington Post (WP). Lenta.ru

«По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район», — говорится в материале. Газета.Ru

Красноармейск расположен в 66 километрах к северо-западу от Донецка, через него проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Помимо этого, город был важным узлом для обеспечения Селидово снарядами. News.ru