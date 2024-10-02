Удерживавшая Угледар бригада ВСУ покинула город без приказа

Удерживавшая Угледар 72-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинула город без приказа. Об этом пишет BBC со ссылкой на военнослужащих бригады.

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Бойцы сообщили об уходе группировки без приказа командования. Как стало известно изданию, украинские подразделения заняли оборону севернее города.

Анонимный пулеметчик 72-й бригады рассказал BBC, что в последние дни украинским солдатам приходилось самостоятельно выбираться из Угледара пешком, поскольку эвакуировать их иным способом было невозможно. Он также отметил большие потери от артиллерии и беспилотников Вооруженных сил России.

«Может быть, это страх перед военным руководством, а может быть, это был приказ сверху [удерживать позиции] ценой своей крови до самого конца», — добавил боец.

Стало известно о тяжелом положении ВСУ в Угледаре

Ранее Генеральный штаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках. Как отмечается, последний раз Угледар был упомянут в утренней сводке от 1 октября, где заявлялось об отражении атак на город.