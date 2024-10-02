СМИ заметили странность в действиях ВСУ из-за Угледара

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не упоминает Угледар в своих сводках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что последний раз город упоминался в сводке утром 1 октября. После этого Генштаб стал избегать упоминания Угледара.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались «считанные дни». По его словам, подразделения ВСУ оказались в «мини-котле». Российские силы перекрыли две большие трассы, одна из которых ведет на Украинск. В итоге у украинских войск осталась лишь грунтовая дорога, воспользоваться которой не удастся в случае ухудшения погоды.

Названа возможная цель для армии России после взятия под контроль Угледара

Глава комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету Владимир Рогов заявил, что к 1 октября под контроль России перешли южная, западная и восточная части Угледара. Он подтвердил, что единственная проселочная дорога, по которой украинские войска могут покинуть город, простреливается.