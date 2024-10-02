«Хезболла» обстреляла ракетами север Израиля

Вооруженные отряды шиитской организации "Хезболлах" подвергли обстрелу израильское поселение Шомера, расположенное в Западной Галилее.

Как сообщается в коммюнике формирования, размещенном в Telegram-канале, шиитские бойцы применили ракеты большого калибра Burkan при нанесении удара по этому населенному пункту, где было замечено скопление неприятельских сил. Огонь из реактивных систем залпового огня был открыт по казарме израильских войск в поселении Зарит.

Отряды "Хезболлах" провели утром операции в Верхней Галилее, где, как утверждается, нанесены потери механизированным подразделениям пехоты, сосредоточенным в районе кибуца Мисгав-Ам. Обстреляны также артиллерийские батареи, размещенные в окрестностях города Кирьят-Шмона.

Ранее шиитские бойцы вступили в столкновение с отрядом израильских коммандос, проникшим на территорию Ливана в районе пограничного города Эль-Эдейса. Перестрелка произошла на рассвете. Как отмечается в коммюнике, силы сопротивления нанесли потери противнику и заставили его отступить.

Со стороны израильского командования не последовало комментариев по поводу этого инцидента в пограничном районе.