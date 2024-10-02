Решение о ракетных ударах Ирана по Израилю, нанесенных вечером 1 октября, мог принять верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. Об этом сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.

По его словам, приказ якобы отдал сам Хаменеи. При этом верховный лидер продолжает оставаться в безопасном месте с тех пор, как в результате израильских ударов по ливанскому Бейруту 27 сентября был убит лидер шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

Источник считает, что руководство Ирана полностью готово к ответным действиям Израиля.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что президент Ирана Масуд Пезешкиан якобы не был проинформирован о ракетных ударах исламской республики по Израилю, нанесенных вечером 1 октября. В то же время Пезешкиан назвал ракетный удар защитой национальных интересов от агрессивных действий еврейского государства.