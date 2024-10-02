Иран подготовил сотни ракет на случай, если Израиль или США нанесут удары по объектам страны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю - выпущены были около 180 баллистических ракет. КСИР назвал это ответом на убийства Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. В Иране утверждали, что поражены были только израильские военные объекты.

В Израиле заявили, что большинство ракет были перехвачены и произошли лишь единичные попадания. Израиль пообещал дать «заметный и болезненный» ответ на удар Ирана.

Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана

Президент США Джо Байден поручил американским военным сбивать ракеты, запущенные Ираном по Израилю. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США повысили боеготовность своих сил на Ближнем Востоке.