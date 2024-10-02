В РАН предупредили о масштабной войне на Ближнем Востоке

Сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов заявил, что угроза полномасштабной войны на Ближнем Востоке «очень велика». Об этом эксперт рассказал РЕН ТВ.

Лукьянов назвал последние события в регионе «крайне неблагоприятным» сигналом роста напряженности. В то же время эксперт подчеркнул, что пока рано делать прогнозы.

«Маховик насилия усиливается. Скорее всего, в ближайшее время станет понятно, что это будет. Пока делать выводы рано», - сказал Лукьянов.

Очередная волна обострения на Ближнем Востоке началась 17 сентября, когда пейджеры членов ливанского движения «Хезболла» стали массово взрываться. Вторая волна взрывов 18 сентября затронула рации и другие устройства.

СМИ сообщили, что взрывы стали результатом сложной совместной операции израильских военных и разведчиков. Последний этап операции был начат в ответ на атаки «Хезболлы» по территории на севере Израиля.

В ночь на 1 октября израильская армия сообщила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру «Хезболлы».

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал это ответом на убийства Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. В Иране утверждали, что поражены были только военные базы.

В Израиле заявили, что большинство ракет были перехвачены и произошли лишь единичные попадания. Израиль пообещал дать «заметный и болезненный» ответ на удар Ирана.