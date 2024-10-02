В ЦАХАЛ заявили о намерении полностью уничтожить «Хезболлу»

Израильская армия не намерена останавливаться на ликвидации лидеров «Хезболлы» и планирует полностью убрать саму возможность обстрелов Израиля. Об этом заявила представитель пресс-службы ЦАХАЛ Анна Уколова, чьи слова приводит газета «Известия».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после взрывов 17 и 18 сентября средств связи в разных районах Ливана. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. 28 сентября стало известно, что в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута погиб лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла. А в ночь на 1 октября Тель-Авив объявил о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру «Хезболлы».

По словам Анны Уколовой, израильская армия видит серьезную угрозу в движении, которое обстреливает города Израиля.

«Мы видим, как «Хезболла» почти каждый день обстреливает израильские города разного радиуса действия ракетами. И, конечно, наша цель – эту угрозу убрать, и мы очень активно этим занимаемся в течение последнего года, особенно этих нескольких недель. В том числе – точными ликвидациями командиров «Хезболлы»», - пояснила она.

При этом на убийстве Хасана Насраллы израильские военные останавливаться не собираются и сейчас наносят удары, в том числе и по складам оружия, пытаясь таким образом пресечь дополнительные поставки вооружения «Хезболле».

«Мы будем продолжать наносить удары, пока люди не смогут безопасно вернуться домой. Не только на севере. Мы хотим, чтобы в Израиле наконец-то было безопасно», - подчеркнула Уколова.

Ранее сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов заявил, что угроза полномасштабной войны на Ближнем Востоке «очень велика», однако пока «рано делать выводы».