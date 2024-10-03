Раскрыто стратегическое значение Угледара для Украины

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал переход Угледара под контроль Вооруженных сил России. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

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Пушилин раскрыл стратегическое значение Угледара для Украины и подчеркнул, что город обладает выгодным географическим положением. В частности, он находится на господствующей высоте.

«Город имеет стратегическое значение для противника, ровно поэтому противник столь серьезно упирался, столь серьезно старался удержать данный населенный пункт», — заявил он.

Пушилин подчеркнул, что город был освобожден Пушилин героическими усилиями российских солдат.

Зеленский впервые высказался о потере Угледара

3 октября Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Накануне в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар продолжались более двух лет.