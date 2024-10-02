Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана

Израиль рассматривает в качестве ответа на нападение Ирана удар по иранским атомным объектам. Об этом со ссылкой на израильских чиновников пишет издание Axios.

Накануне вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал его ответом на убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. В Иране заявили, что были поражены израильские военные базы.

Израильские официальные лица отметили, что в течение нескольких дней будет нанесен «существенный ответный удар». Атака может быть направлена на объекты нефтедобычи на территории Ирана, а также возможны целенаправленные убийства и выведение из строя иранских систем ПВО.

«Иран совершил большую ошибку сегодня вечером, и он за это заплатит», - заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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При этом Иран уже предупредил, что в случае ответа Израиля, нанесет еще более масштабный удар и в Тель-Авиве рассматриваются разные варианты действий в случае возможной эскалации ситуации в регионе.

«Большой вопрос, как иранцы отреагируют на атаку, но мы принимаем во внимание возможность того, что они пойдут ва-банк, и это будет совсем другая игра», - пояснил источник издания в израильских властных структурах.

По словам израильских чиновников, в случае нового нападения Ирана «будут рассматриваться все варианты, включая удары по ядерным объектам».