Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский жалуется президенту Владимиру Зеленскому, что третья бригада «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не подчиняется генштабу, сообщает Telegram-канал «Резидент.ua», со ссылкой на источник в офисе украинского лидера. По его данным, одна из самых укомплектованных бригад ВСУ выполняет указания офиса президента Украины.

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Подразделение фактически не участвует в боевых действиях, оперируя на спокойных участках линии соприкосновения. Сырский считает, что эту бригаду следует перебросить на Покровское направление в ДНР, чтобы стабилизировать ситуацию. Но командование «Азова» приказы главкома игнорирует.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что бойцы батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) блокировали отход служащих войск территориальной обороны Украины в 2022 году с помощью заградотрядов.

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«Азовцы» назвали эти подразделения «мотивационными войсками». В качестве примера военкор привел интервью одного из военнослужащих батальона о том, как его подразделение расположилось позади отрядов сил теробороны. В их задачу входило предотвращение отступления бойцов.

*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России