Ливанское шиитское движение «Хезболла» впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии (ЦАХАЛ) у населенного пункта Одайсе на юге страны. Об этом сообщается в Telegram-канале «Исламского сопротивления».

Согласно заявлению, бойцы сопротивления на рассвете 2 октября столкнулись с силами израильской пехотой, которые пытались проникнуть в населенный пункт Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер, и вступили с ними в бой. В сопротивлении утверждают, что израильские военные были вынуждены отступить.

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В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Как сообщили в израильской армии, в рейдах участвует 98-ая дивизия, ранее действовавшая в секторе Газа. Наземным силам помогают ВВС и артиллерия. При этом телеканал Al Mayadeen отметил, что подтверждения захода подразделений израильской армии на территорию Ливана до сих пор отсутствуют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что израильская авиация разрушила жилой дом в пригороде Бейрута.