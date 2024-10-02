На Западе сообщили о тяжелом положении ВСУ в Угледаре

Оставшиеся в Угледаре войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении — они несут большие потери и могут быть полностью изолированы. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Утверждается, что взятие города Российской армией даст ей возможность снабжать свои подразделения более эффективно. Также это позволит ей серьезно продвинуться по всей линии фронта.

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«Обороняющиеся будут загнаны в угол без входа или выхода. Контроль над городом является важной целью для обеих сторон из-за его расположения на возвышенности. Взятие Угледара откроет путь российским войскам для продвижения на другие позиции», — указано в материале.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал о судьбе Угледара после перехода под контроль России.