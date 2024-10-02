До 35 военнослужащих ВСУ уничтожены при ударе «Торнадо-С» по ПВД у Святогорска

Российские военные ударили управляемыми снарядами «Торнадо-С» по пункту временной дислокации бригады теробороны ВСУ у Святогорска в ДНР, в результате чего противник потерял до 35 военнослужащих. Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

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По его словам, речь идёт о 120-й бригаде территориальной обороны противника.

Ранее ВС России нанесли удар по зданию с руководством бригады морпехов ВМСУ.