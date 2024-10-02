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ВС Франции принимали участие в отражении удара Ирана по Израилю

Вооруженные силы Франции принимали участие в отражении ракетного удара Ирана по территории Израиля. Об этом говорится в коммюнике, распространенном МИД Франции.

Франция приняла участие в отражении удара Ирана по Израилю
© EPA/TACC
"Франция осуждает удар баллистическими ракетами, который осуществил Иран по территории Израиля, - говорится в сообщении. - Франция подтверждает свою приверженность безопасности Израиля. Ее вооруженные силы на Ближнем Востоке принимали участие в отражении этой иранской угрозы".

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро вновь совершит поездку на Ближний Восток в ближайшие дни.

Франция настойчиво призывает к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и требует от участников конфликта прекратить боевые действия, подчеркивается в коммюнике.

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