Франция приняла участие в отражении удара Ирана по Израилю

Вооруженные силы Франции принимали участие в отражении ракетного удара Ирана по территории Израиля. Об этом говорится в коммюнике, распространенном МИД Франции.

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"Франция осуждает удар баллистическими ракетами, который осуществил Иран по территории Израиля, - говорится в сообщении. - Франция подтверждает свою приверженность безопасности Израиля. Ее вооруженные силы на Ближнем Востоке принимали участие в отражении этой иранской угрозы".

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро вновь совершит поездку на Ближний Восток в ближайшие дни.

Франция настойчиво призывает к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и требует от участников конфликта прекратить боевые действия, подчеркивается в коммюнике.