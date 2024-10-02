Экс-военный ВСУ рассказал о вербовке солдат польскими спецслужбами
Спецслужбы Польши вербовали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе их обучения в Европе. Об этом РИА Новости рассказал бывший украинский военный.
По его словам, польские спецслужбы переманивали на свою сторону бойцов ВСУ, чтобы они докладывали о ситуации в стране, а также о настроениях на Украине.
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«Ну все, что может интересовать поляков про Украину», — объяснил собеседник агентства.
Экс-военнослужащий также указал, что сотрудники спецслужб носили гражданскую одежду без опознавательных знаков.
Ранее стало известно, что бывший боец ВСУ Александр Лысенко смог бежать во время обучения на танках Leopard в Польше. С помощью сослуживцев и посредника военнослужащий смог скрыться в ближайшем городе и отправиться в Германию в качестве беженца.