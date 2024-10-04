Целью новой атаки на Бейрут мог быть один из лидеров "Хезболлах"

Целью удара израильских ВВС по южной окраине Бейрута мог быть глава исполнительного комитета "Хезболлах" Хашем Сафиеддин, который считается одним из основных кандидатов на замену погибшего 27 сентября генсека шиитской партии Хасана Насруллы. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на израильские источники.

Сафиеддин является двоюродным братом прежнего лидера, он курирует внутриполитические вопросы. Кроме того он входит в состав оперативного штаба, отвечающего за военные операции.

Ранее ВВС Израиля нанесли свыше 15 ударов по периметру международного аэропорта Бейрута. Удары были сосредоточены на районах, где находятся объекты "Хезболлах" и проживают ее сторонники.