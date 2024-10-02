Израиль предупредил Иран о возможности прямого удара по ядерным объектам

Израиль предупреждал Иран о возможности атаки по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры в случае, если Иран нанесет удары по израильской территории. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабских чиновников. Утверждается, что в понедельник Иран оповестил чиновников в регионе о предстоящей атаке.

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«Израиль направил Ирану ясные сообщения о том, что ответит на любой удар по израильской территории, независимо от того, будет ли он незначительным или крупным... В частности, Израиль сообщил, что нанесет прямые удары по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана», — говорится в публикации.

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Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля несколько сотен баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

Тем временем постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что ракетный удар, нанесенный Ираном по территории Израиля, является законным ответом на атаки со стороны еврейского государства.