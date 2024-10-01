Зеленский заявил об успешных испытаниях баллистической ракеты

Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина провела успешные испытания своей новой баллистической ракеты. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Зеленского, ракета украинского производства успешно прошла летные испытания. При этом он добавил, что в будущем оборонная отрасль Украины может стать лидирующей в Европе. Он выразил надежду, что когда-нибудь это сделает Украину сильным игроком на международном рынке вооружений.

Ранее Зеленский оценил ситуацию в зоне боевых действий.