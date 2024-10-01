Иран показал кадры запуска ракет по Израилю

Появились кадры запуска Ираном ракет по Израилю. Видео появились в Telegram-канале IRIB News.

На кадрах можно увидеть, в том числе, запуск баллистической ракеты Shahab-3 класса «земля-земля», которая способна преодолевать от 1300 до 2500 километров.

СМИ: израильские истребители заметили над Ираком

Ранее сообщалось, что Иран впервые использовал для удара по Израилю новейшие гиперзвуковые ракета Fattah.

Ночью 1 октября Иран совершил массированную атаку, выпустив по целям на территории Израиля порядка 400 ракет различных типов. В Тегеране назвали атаку ответом на гибель лидеров движения «Хезболла», ХАМАС и командующего силами «Кудс». Приказ ударить по Израилю отдал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В Израиле заявили, что атака «будет иметь последствия».