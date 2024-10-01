Иранское СМИ сообщило об уничтожении израильской авиабазы

Иранское агентство Tasnim сообщило об уничтожении израильской авиабазы «Неватим». Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что база была расположена в пустыне Негев. Согласно сообщению источника, она была уничтожена в результате массированного ракетного обстрела со стороны Ирана.

«Террористическая база Неватим в Негев уничтожена иранскими ракетами», — сообщает Tasnim.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что во время ракетной атаки по Израилю также были поражены несколько важных объектов и более 20 израильских военных самолетов.