Иран использовал для удара по Израилю новейшие гиперзвуковые ракеты
Корпус стражей исламской революции использовал для ударов по целям в Израиле новейшие гиперзвуковые ракеты Fattah. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иранское СМИ.
Отмечается, что данные ракеты были использованы Ираном впервые. Их целью было уничтожение израильского противоракетного комплекса «Хец».
«КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК "Хец" 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что в ходе первой волны более 80% ракет КСИР поразили назначенные цели. В частности, была поражена военная база, газовые платформы, расположенные в Средиземном море, свыше 20 самолетов F-35 и авиабаза. В Тегеране назвали атаку ответом на гибель лидеров движения «Хезболла», ХАМАС и командующего силами «Кудс».