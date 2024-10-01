Иран использовал для удара по Израилю новейшие гиперзвуковые ракеты

Корпус стражей исламской революции использовал для ударов по целям в Израиле новейшие гиперзвуковые ракеты Fattah. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иранское СМИ.

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Отмечается, что данные ракеты были использованы Ираном впервые. Их целью было уничтожение израильского противоракетного комплекса «Хец».

«КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК "Хец" 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в ходе первой волны более 80% ракет КСИР поразили назначенные цели. В частности, была поражена военная база, газовые платформы, расположенные в Средиземном море, свыше 20 самолетов F-35 и авиабаза. В Тегеране назвали атаку ответом на гибель лидеров движения «Хезболла», ХАМАС и командующего силами «Кудс».