СМИ: израильские истребители заметили над Ираком

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что собирается нанести серию мощных ударов по всей территории Ближнего Востока. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, этой ночью израильская армия нанесет удары по ряду целей на территории всего Ближнего Востока. Каких-то других подробностей запланированной атаки в ЦАХАЛ не озвучили.

«Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку», — сообщили в израильской армии.

КСИР обратился к Израилю с предупреждением

Как сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель», израильские истребители уже были замечены в небе над Ираком.

«Ожидаются пуски ракет по целям на территории Ирана», — сообщил источник.

Ранее Иран совершил массированную воздушную атаку по Израилю.