ВКС России ударили по трем местам базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор нанесли удары по трем местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. ВКС России нанесли удары по трем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал Игнасюк.