Израиль пообещал нанести ответный удар на Ближнем Востоке

Боевая авиация Израиля ночью нанесет ответные удары по целям на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает портал Ynet.

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В военном ведомстве уточнили, что ни одна из баз Военно-воздушных сил (ВВС) страны не получила ущерба в ходе ракетной атаки со стороны Ирана. Компетентность ВВС полностью сохранена.

«Сегодня ночью мы нанесем удар, результат которого увидит весь Ближний Восток», — отметили в ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ отреагировали на массированный удар Ирана

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

КСИР Ирана предупредил, что Израиль ждут сокрушительные атаки в случае ответа на удары.