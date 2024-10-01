Иракское сопротивление пообещало ответить США в случае действий против Ирана

Иракское сопротивление пообещало нанести удары по всем базам Соединенных Штатов Америки в регионе в случае, если они предпримут какие-либо действия, направленные против Ирана. Об этом сообщило агентство ShafaqNA в Telegram-канале.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.

Ранее стало известно, что Иран во время ракетной атаки по Израилю поразил более 20 израильских истребителей F-35. Также утверждается, что самолеты якобы были уничтожены на авиабазе Неватим.