Стало известно, кто отдал приказ ударить ракетами по Израилю
Ракетный обстрел Израиля произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Во вторник, на фоне обострения на границе между Израилем и Ливаном, Тегеран нанес мощный ракетный удар по израильским военным объектам.
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В общей сложности, по данным агентства, было выпущено порядка 400 ракет.
В Иране отметили, что порядка 80% ракет достигли назначенных целей. В ЦАХАЛ, в свою очередь, пояснили, что жертв нет, значительная часть снарядов была сбита средствами ПВО.