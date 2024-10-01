В Иране заявили о поражении ряда важных объектов Израиля

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в ходе массированной ракетной атаки по Израилю были поражены несколько важных объектов. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Среди таких объектов, по словам КСИР, оказалась военная база, а также газовые платформы, расположенные в Средиземном море. При этом в самом Израиле пока никак не прокомментировали эти сообщения. Кроме того, иранское агентство ShafaqNA также утверждает, что в ходе обстрела были поражены более 20 израильских самолетов F-35.

Напомним, что ранее Иран совершил массированную воздушную атаку по Израилю.