СМИ: большая часть запущенных Ираном по Израилю ракет поразила цели

По меньшей мере 80% ракет, которые Иран запустил по Израилю, поразили цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское СМИ.

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Там отметили, что это была только первая волна ударов и ожидается вторая.

«В ходе первой волны более 80% ракет КСИР поразили назначенные цели», — говорится в тексте.

Ночью 1 октября Иран совершил самую масштабную атаку, выпустив по целям на территории Израиля сотни ракет различных типов. В Тегеране назвали атаку ответом на гибель лидеров движения «Хезболла», ХАМАС и командующего силами «Кудс».