СМИ: большая часть запущенных Ираном по Израилю ракет поразила цели
По меньшей мере 80% ракет, которые Иран запустил по Израилю, поразили цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское СМИ.
Там отметили, что это была только первая волна ударов и ожидается вторая.
«В ходе первой волны более 80% ракет КСИР поразили назначенные цели», — говорится в тексте.
Ночью 1 октября Иран совершил самую масштабную атаку, выпустив по целям на территории Израиля сотни ракет различных типов. В Тегеране назвали атаку ответом на гибель лидеров движения «Хезболла», ХАМАС и командующего силами «Кудс».