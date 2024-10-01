В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских самолетов F-35

Корпус стражей исламской революции поразил более 20 израильских самолетов F-35 во время ракетного удара по территории Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство.

Других подробностей по данному факту не приводится.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в ходе первой волны более 80% ракет КСИР поразили назначенные цели. В частности, была поражена военная база и газовые платформы, расположенные в Средиземном море.

Ночью 1 октября Иран совершил самую масштабную атаку, выпустив по целям на территории Израиля сотни ракет различных типов. В Тегеране назвали атаку ответом на гибель лидеров движения «Хезболла», ХАМАС и командующего силами «Кудс». Приказ ударить по Израилю отдал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.