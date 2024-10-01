ЦАХАЛ разрешил гражданам Израиля покинуть убежища

Гражданам Израиля разрешено покинуть убежища во всех районах страны, сообщает пресс-служба израильской армии после массированного ракетного удара со стороны Ирана.

«Разрешено покидать убежища во всех районах страны», — говорится в сообщении.

Вечером 1 октября Иран нанёс ракетный удар по Израилю в ответ на убийство лидеров ХАМАС и «Хезболлы», а также замглавы Корпуса стражей Исламской революции.

По имеющимся данным, в сторону Израиля было выпущено около 400 ракет.

Армия Израиля пригрозила, что атака Ирана будет иметь последствия.