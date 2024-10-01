Армия Израиля: ракетная атака Ирана будет иметь последствия
Армия Израиля пригрозила, что ракетная атака Ирана будет иметь последствия, у израильских военных есть планы на этот счёт.
Армия Израиля: ракетная атака Ирана будет иметь последствия
AP
Заявление ВС Израиля приводит ТАСС.
Вечером 1 октября Иран нанёс ракетный удар по Израилю в ответ на убийство лидеров ХАМАС «Хезболлы», а также замглавы Корпуса стражей исламской революции.
По имеющимся данным, в сторону Израиля было выпущено около 400 ракет.