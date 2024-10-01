Армия Израиля пригрозила, что ракетная атака Ирана будет иметь последствия, у израильских военных есть планы на этот счёт.

© Соцсети

Армия Израиля: ракетная атака Ирана будет иметь последствия

AP

Заявление ВС Израиля приводит ТАСС.

Вечером 1 октября Иран нанёс ракетный удар по Израилю в ответ на убийство лидеров ХАМАС «Хезболлы», а также замглавы Корпуса стражей исламской революции.

По имеющимся данным, в сторону Израиля было выпущено около 400 ракет.