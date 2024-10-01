Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Об этом пишет РИА «Новости».

На фоне этого, в Израиле заработали сигналы воздушной тревоги.

В Тель-Авиве прозвучали взрывы

Отмечается, что сирены звучат на всей территории страны.

В ЦАХАЛ также призвали жителей Израиля соблюдать все соответствующие инструкции.

«Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону Израиля. Вам приказано сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла. <...> ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты мирных жителей Государства Израиль», — рассказали в ЦАХАЛ.

Всего Иран запустил в сторону Израиля более сотни ракет. Кроме того, в сеть также попали видео очевидцев, на которых можно увидеть яркие вспышки от ракет в небе над Израилем.

Были зафиксированы первые попадания ракет по Тель-Авиву. Источник отмечает, что в этот раз ВВС США не успели вовремя среагировать на атаку, поэтому перехватить иранские ракеты на подлете не удалось.