Хуситы нанесли новые удары по торговым судам

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» нанесло удары по торговым судам в Красном, Аравийском морях и Индийском океане. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхьи Сариа, передает «РИА Новости».

По его словам, ВМС «Ансар Алла» провели три операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане. В частности, в Красном море они нанесли удар с помощью восьми баллистических крылатых ракет, БПЛА и беспилотных катеров по британскому нефтяному танкеру Cordelia Moon.

«Вторая и третья операции были проведены против судна Marathopolis (под флагом Мальты), которое нарушило запрет на вход в порты оккупированной Палестины. Оно было атаковано крылатой ракетой в Индийском океане, а затем с помощью беспилотника — в Аравийском море к северо-востоку от йеменского архипелага Сокотра», — добавил Сариа.

Он указал, что «Ансар Алла» продолжит операции против иностранных судов и блокаду в отношении израильских судов на море.

Напомним, что с начала палестино-израильского конфликта «Ансар Алла» предупредило о намерении атаковать все корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. С тех пор хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по судам.