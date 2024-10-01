Названа возможная цель для армии России после взятия под контроль Угледара

Российская армия после освобождения Угледара может направиться к Краматорску и, в дальнейшем, к Днепропетровску, предположил в беседе с News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Угледар является конечным пунктом с севера на юг, там расположены все города, которые украинцы готовили к обороне в течение 10 лет, пояснил Матвийчук.

Стало известно, сколько солдат ВСУ находятся в «ловушке» в Угледаре

По его данным, в оперативной зоне за этим городом практически нет войск противника, мощных укреплений, в наличии только временные сооружения и позиции.

Таким образом, уточнил эксперт, российским военным полностью откроется путь на Краматорск и Днепропетровск.

Ранее сообщалось, что в Угледаре попали в окружение сотни военнослужащих ВСУ.