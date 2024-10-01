СМИ: восемь человек погибли при ударе ВС Израиля по поселку на востоке Ливана

По меньшей мере восемь человек погибли, еще несколько пострадали в результате обстрела израильскими ВС населенного пункта Бриталь, расположенного в районе города Баальбек на востоке Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Не уточняется, являются ли погибшие и пострадавшие гражданскими лицами или бойцами ливанского шиитского движения "Хезболлах".

23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой атакует военные объекты движения. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В результате одного из израильских обстрелов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.