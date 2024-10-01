На камере военного ВСУ нашли кадры расстрела жителей Курской области

На камере с каски одного из ликвидированных военных ВСУ нашли видео расстрела жителей одного из населенных пунктов в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур. Российская газета

«На камере запечатлен момент убийства местных жителей. Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами», — сообщил источник, уточнив, что в бардачке машины украинских солдат были найдены ювелирные украшения. Газета.Ru

Видеозапись показывает сцену, происходящую в комнате с зашторенными окнами. Украинский боевик, обращаясь к кому-то, предлагает выйти. После этого он производит несколько прицельных выстрелов из автомата. За мгновение до выстрелов раздается крик: «Не стреляйте!» Вспышки выстрелов указывают на то, что огонь ведется по дверному проему напротив боевика. В дверном проеме отчетливо виден человек, сидящий в инвалидном кресле, одетый в шорты и футболку. Рядом с дверью, у дивана, на боку лежит без движения еще один человек. Вечерняя Москва