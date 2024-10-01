ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили более 60 человек руководящего состава ВСУ

Российские бойцы атаковали здание в поселке Великая Александровка Херсонской области с помощью комплекса «Искандер». На месте проходила встреча командования 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Вечерняя Москва

«В результате удара уничтожено: микроавтобус - 3 единицы, легковая автомобильная техника - 12 единиц, до 60 человек руководящего состава», - говорится в комментарии к кадрам уничтожения цели ракетой. ТАСС

Ранее стало известно о нанесении ракетного удара расчетом «Искандера» по месту разгрузки железнодорожного эшелона недалеко от Кривого Рога на Украине, в результате которого было уничтожено 12 вагонов с боеприпасами. RT на русском