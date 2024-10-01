На Украине рассказали, сколько БПЛА произведут до конца года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с утверждением, что в стране к концу года произведут 1,5 млн дронов. Свое заявление он сделал на фоне регулярных сообщений о нехватке беспилотников у украинской армии, добавив, что Киев запускает экспериментальный проект по сертификации школ операторов дронов, передает Telegram-канал кабмина.

К концу года изготовим 1,5 млн дронов, — сказал Шмыгаль.

Ранее киевский посол в Анкаре Василий Боднар заявило, что введение в эксплуатацию строящегося на Украине турецкого завода Baykar по производству беспилотников состоится после окончания конфликта с Россией, в беседе с Euronews. Место возведения не называется по причинам безопасности.

До этого ветеран СВО и один из создателей одесского подполья Владислав Долгошея заявил, что применение беспилотников изменило принцип ведения боевых действий. В частности, дроны внесли коррективы в работу систем разведки и защиты. БПЛА эксперт назвал ключевым элементом ведения боевых действий.

Также нерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой заявил, что ВСУ собирают беспилотники и морские дроны в медицинских учреждениях, а также на заброшенных складах. В беседе с NEWS.ru военный эксперт подчеркнул, что полностью пресечь атаки со стороны ВСУ невозможно из-за сложности определения расположения места хранения и сборки БПЛА.