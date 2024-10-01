Российские военкоры сообщили о взятии Угледара

Российские военкоры сообщили о взятии российскими войсками Угледара. Об этом пишет Telegram-канал Baza. Газета.Ru

Российские военнослужащие сфотографировали государственный флаг сразу в нескольких районах населенного пункта, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили практически все позиции в пределах Угледара. RT на русском

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что у ВСУ для отступления осталась одна дорога, находящаяся под огневым контролем Российской армии. Lenta.ru