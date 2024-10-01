Al Arabiya: Израиль мог уничтожить уже половину арсенала "Хезболлы"

Половина арсенала, которым располагало движение "Хезболла", могла быть уже уничтожена в результате ударов израильской армии. Такие оценки приводит телеканал Al Arabiya. Правда, ссылается СМИ при этом на источники в Евросоюзе.

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Насколько эти утверждения соответствуют действительности, сложно судить. Ведь ранее ЦРУ США и израильские спецслужбы оценивали запасы ракет "Хезболлы" в 150 тысяч единиц. Каким образом за несколько дней можно было уничтожить половину из них, не ясно.

Впрочем, Jerusalem Post указывает, что интенсивная бомбардировка в течение последних двух недель, массированный огонь танков и артиллерии непосредственно перед началом наземной операции Израиля измотали "Хезболлу". Было уничтожено высшее командование движения. Отмечается, что в итоге оно не смогло создать серьезной стратегической ракетной угрозы Израилю, несмотря на весь свой арсенал. Согласно сценариям, разработанным в Тель-Авиве, при наиболее неблагоприятной для Израиля ситуации он мог столкнуться с массовыми запусками ракет со стороны Ливана - по 6-8 тысяч в день.

Израильские СМИ также пишут, что еще до начала вторжения в Ливан ЦАХАЛ провел около 70 операций, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".