В ЦАХАЛ заявили, что «Хезболла» планировала захватить север Израиля

Армия обороны Израиля во время рейдов на юге Ливана обнаружила карту шиитского движения «Хезболла», на которой был отмечен план по захвату района Галилеи на севере Израиля. Об этом сообщил представитель армии Даниэль Хагари, передает «РИА Новости».

Он указал, что на протяжении многих лет «Хезболла» планировала и готовилась к вторжению на территорию Израиля.

«У нас есть доказательства этого. Эту карту мы обнаружили в ходе одного из рейдов ЦАХАЛ. Ее бойцы "Хезболла" планировали передать другим членам организации для массового вторжения на территорию Израиля», — добавил он.

По словам Хагари, на карте отмечены израильские поселения, базы ЦАХАЛ, маршруты и цели, которые нужно было атаковать. Он отметил, что шиитское движение намеревалось захватить север Израиля в рамках операции «Захват Галилеи» с использованием данной карты и устроить свое «7 октября» на севере страны.