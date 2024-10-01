СМИ: Иран готовится атаковать Израиль баллистическими ракетами

В США заявили, что Иран готовится атаковать Израиль баллистическими ракетами.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«У США есть признаки того, что Иран готовится нанести неминуемый ракетный удар по Израилю», — говорится в материале.

Источник агентства добавил, что атака повлечёт за собой серьёзные последствия для Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран не намерен отправлять войска в Ливан на помощь шиитскому движению «Хезболла» для борьбы с Израилем.