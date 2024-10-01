$93.22+0.51104.17+0.70
Почта

Bloomberg: Иран готовится атаковать Израиль баллистическими ракетами

В США заявили, что Иран готовится атаковать Израиль баллистическими ракетами.

СМИ: Иран готовится атаковать Израиль баллистическими ракетами
© globallookpress.com

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«У США есть признаки того, что Иран готовится нанести неминуемый ракетный удар по Израилю», — говорится в материале.

Источник агентства добавил, что атака повлечёт за собой серьёзные последствия для Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран не намерен отправлять войска в Ливан на помощь шиитскому движению «Хезболла» для борьбы с Израилем.

Военные новости
Хезболла
Ливан
Израиль
Иран, Исламская Республика
Соединенные Штаты