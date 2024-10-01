ВС РФ освободили первый населенный пункт Изюмского района

Село Вишневое в Харьковской области стало первым освобожденным населенным пунктом Изюмского района, рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, администрация пока не имеет доступа в район, так там «идут активные бои».

Напомним, что в Вишневом ранее были ферма, детский сад, клуб, стадион. Население по переписи 2001 года составляло 359 (164/195 м/ж) человек.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Вишневое в Харьковской области.

Кроме того, пояснили в ведомстве, российские военные на этом направлении нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 53-й, 60-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны.